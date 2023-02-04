«Ответ будет»: посол Степанов о новых санкциях Канады против России Посол Степанов: Россия будет отвечать на каждое недружественное действие со стороны Канады

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия ответит на очередные антироссийские санкции Канады против медиагруппы «Россия сегодня», а также ряда журналистов и артистов, пишут «Известия». Дипломат подчеркнул, что ни одно «недружественное действие» Оттавы не останется без ответа.

Ответ будет, так как мы всегда действуем по принципу взаимности. На каждое недружественное действие со стороны нынешних канадских властей мы будем отвечать, — сказал Степанов.

Представитель России не стал спекулировать на тему возможных рестрикций, которые Москва может наложить на Канаду.

МИД страны ранее ввел санкции против медиагруппы «Россия сегодня», а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении «дезинформации и пропаганды». Под ограничения также подпали заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент Евгений Поддубный.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Евросоюз введет десятый пакет антироссийских санкций в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля. По ее словам, общая сумма ограничений превысит €10 млрд. Она отметила, что новые санкции, в частности, затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине.