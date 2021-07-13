Зеленский вспомнил библейских персонажей, говоря о статье Путина

Президент Украины Владимир Зеленский высказался на тему близости русских и украинцев, сравнив их с библейскими персонажами. Его слова приводит РИА Новости.

Комментируя тезис о близости народов в статье российского лидера Владимира Путина, он заявил, что отношения между странами больше похожи на отношения старшего брата Каина и младшего Авеля. Как сказано в Библии, старший брат убил младшего.

Нас забывают, когда мы говорим про победу над фашизмом, Вторую мировую войну, сколько отдано было жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, называя братским народом. Мне кажется, это не по-братски, больше похоже на Каина и Авеля, что-то из этой истории, — заявил украинский лидер.

12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Она вышла на двух языках. В ней президент подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает произошедшее как большую общую беду, как трагедию.

На Украине раскритиковали статью Путина. Министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко заявил, что она не отличается особой оригинальностью, а истории начали переписывать ещё русские цари.