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Зеленский утвердил Сухачева главой Госбюро расследований

22:22, 31 декабря 2021
Зеленский утвердил Сухачева главой Госбюро расследований Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Сухачева на пост директора Государственного бюро расследований. Ведомство возглавил бывший работник прокуратуры и внешней разведки, который с сентября 2020 года исполнял обязанности главы службы, сообщается на сайте президентского офиса.

Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет, — отмечается в указе.

Сухачев успел поработать заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры Украины. Кроме этого, он проходил воинскую службу во внешней разведке, был заместителем главы ГБР.

Ранее стало известно, что украинское ГБР опубликовало видео побега экс-президента страны Петра Порошенко от сотрудника ведомства. На кадрах видно, как политику пытаются вручить на улице повестку по делу о закупке угля из Донбасса. Порошенко, не обращая внимания на сотрудника с повесткой, садится в машину и кричит водителю: «Поехали, твою мать!»

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