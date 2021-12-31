Зеленский утвердил Сухачева главой Госбюро расследований

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры, по результатам которых было решено вести «содержательный диалог» с Россией. Об этом сообщил Блинкен в своём Twitter-аккаунте.

Альянс готов к содержательному диалогу с Россией и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины, — сообщается на странице госсекретаря США в Twitter. Блинкен заявил,...