Зеленский: Украина продолжает платить большую цену за свою свободу

Украина уже заплатила и продолжает платить большую цену за свою свободу. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский по случаю празднования Дня достоинства и свободы.

Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся. И пора уже изменить самовосприятие и мышление, — отметил политик в своём видеообращении.

По его словам, украинцы талантливый народ. Они не подавлены и не захвачены.

Ранее сообщалось, что Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в «нормандском формате» пункта о необходимости наладить прямой диалог между Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Такая позиция вызвала разочарование у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава МИД РФ предлагал подготовить министерскую встречу в «нормандском формате», начав с того, чтобы разработать совместное итоговое заявление, содержащее конкретные рекомендации Украине, ЛНР и ДНР.