Зеленский сообщил о просьбе к генсеку ООН лишить Россию права голоса в СБ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе. Также он попросил признать действия России на Украине «геноцидом», написал украинский лидер в Twitter.

При этом отмечается, что у генсека таких полномочий нет.

Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать российские действия и заявления как геноцид украинцев, — написал Зеленский.

Постпред России при ООН Василий Небензя накануне сообщил, что Россия считает заявления генсека ООН по ситуации на Украине не соответствующими его статусу и полномочиям. Небензя отметил, что при этом не было ни одного конфликта, когда бы генсек ООН «позволял себе подобные высказывания в отношении любой страны».

И что касается ситуации на Украине, генсек «ни разу не возвысил свой голос» в необходимости выполнения Минских соглашений, которые требуют «прямо решать» все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском, отметил политик.

Ранее Верховная рада Украины выпустила обращение, в котором призвала западные страны с 26 февраля «закрыть небо над Украиной». Также на Украине потребовали исключить РФ из Совбеза ООН и ввести санкции против «всех россиян».