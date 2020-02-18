https://static.news.ru/photo/b2e92722-5231-11ea-85de-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета нацбезопасности (СНБО) заявил о том, что в связи с утренней атакой на позиции украинских военных в Донбассе будут приняты решения о дальнейших шагах.

Наш курс на завершение войны и преданность международным договорённостям остаётся неизменным — так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооружённой агрессии против Украины, — написал Зеленский в Facebook.

Он подчеркнул, что боевые действия были устроены в пятую годовщину трагедии под Дебальцево.

Как ранее писал NEWS.ru, Зеленский на очередном саммите лидеров стран «нормандского формата» будет настаивать на создании рабочей группы для рассмотрения вопроса по передаче государству контроля над границей с Россией на территории Донбасса.