Зеленский смешал два языка в беседе с журналистом из США

Президент Украины Владимир Зеленский смешал украинский и английский языки, отвечая на вопрос журналиста из CNN об итогах встречи с Джо Байденом.

Я запитав very directly. I asked president Biden very directly, what about NATO, what about Ukraine in NATO? (Я задал вопрос напрямую. Я прямо спросил Байдена: что насчёт НАТО, что насчёт Украины в НАТО — NEWS.ru.), — сказал Зеленский.

В беседе с Фаридом Закарией глава Украины начал говорить по английски только когда речь зашла о вступлении в НАТО, на вопросы о Донбассе и Афганистане он отвечал исключительно по украински.

Владимир Зеленский посетил США с официальным визитом в начале сентября. По итогам встречи выяснилось, что главы Украины и Соединённых Штатов будут развивать сотрудничество в пяти сферах: безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.

Ранее Зеленский признался, что не получил от Байдена никаких гарантий о членстве Украины в НАТО. При этом он добавил, что у Киева и Вашингтона «отношения на другом уровне».