https://static.news.ru/photo/3b3bff50-eb35-11e9-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emeric Fohlen/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, что будет делать в случае нового Майдана. По его словам, если люди захотят его ухода, он не намерен устраивать кровопролития.

Я ничего этого не боюсь, в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, смотрите, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь, — цитирует его « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что на демонстрацию против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу вышли около трёх тысяч человек. Ещё до начала акция получила название «Майдан жёлтых повязок» из-за намерения её участников принести жёлтый скотч, в цвет флага страны.

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины.