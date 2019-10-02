https://static.news.ru/photo/39cf3be0-bbcf-11e9-aa8b-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с главами парламентских фракций в Верховной раде и прояснил ситуацию с согласованием Киевом «формулы Штайнмайера».

Мы сделали в закрытом формате встречу со всеми главами фракций. Они все услышали напрямую то, что мы сейчас, к сожалению, не можем сказать обществу. И всё нормально, — цитирует главу фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамию «Интерфакс».

В свою очередь депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко заявил, что Украина должна получить контроль над теми территориями, где будут проходить выборы в органы местной власти.

По его словам, Зеленский чётко обозначил эти «красные линии».

1 октября в Минске украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» на очередном заседании Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Эта «формула» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Она получила название в честь Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел Германии, при котором были подписаны Минские соглашения.

Как ранее писал News.ru, факт согласования «формулы Штайнмайера» — лишь технический шаг для проведения встречи лидеров «нормандской четвёрки».