Зеленский провёл разговор с Лукашенко

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В Донбассе под обстрел украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» недалеко от Мариуполя попали коррекспонденты трёх российских СМИ — РИА Новости, телеканала «Звезда» и канала ТВЦ. Пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Журналисты нескольких российских СМИ во время съёмок репортажа на освобождённой от ВСУ территории на юге ДНР, в районе посёлка Пищевик (около 20 километров от Мариуполя) попали под обстрел, который провели...