Зеленский провёл разговор с Лукашенко

Владимир ЗеленскийФото: @Dankihot / (dankihot.com)/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля провёл разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале. Факт переговоров подтвердила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
Поговорил с Александром Лукашенко, — написал Зеленский.
Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт подтвердила, что телефонный разговор действительно состоялся.
Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной отказа стало ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко ведение боёв отрицает.