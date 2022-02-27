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Зеленский провёл разговор с Лукашенко

15:15, 27 февраля 2022
Зеленский провёл разговор с Лукашенко Владимир Зеленский Фото: @Dankihot / (dankihot.com)/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля провёл разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале. Факт переговоров подтвердила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Поговорил с Александром Лукашенко, — написал Зеленский.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт подтвердила, что телефонный разговор действительно состоялся.  

Утром 27 февраля российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с Россией, если их площадкой станут не белорусские города. По его словам, причиной отказа стало ведение Белоруссией боевых действий против Украины. Президент республики Александр Лукашенко ведение боёв отрицает.

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