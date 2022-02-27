Зеленский призвал народ Белоруссии сделать на референдуме правильный выбор

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к населению Белоруссии в день проведения там референдума по изменениям в Конституции, пожелав стране «снова стать доброй и безопасной». Обращении было опубликовано в Telegram-канале политика. Он также отметил, что этот выбор — «главный выбор » в жизни каждого белоруса, поэтому он должен быть правильным.

Эти мои слова будут обращены к гражданам Белоруссии. Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Искренне желаю Белоруссии снова стать такой же доброй и безопасной, какой её ещё не так давно все видели. Сделайте правильный выбор — это главный выбор вашей жизни, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в белорусский Гомель на переговоры с украинцами. В состав вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию главы государства. Перед этим представитель Кремля заявил, что Россия готова к переговорам с руководством Украины о её нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений. По словам Пескова, это будет возможно в случае ответной готовности Киева.

При этом украинская сторона отказалась являться на переговоры. По словам Зеленского, Киев согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы «с её стороны не было боевых действий».