Зеленский призвал G7 создать глобальный механизм конфискации активов России Президент Украины Зеленский призвал G7 создать глобальный механизм конфискации активов России

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением создать в мире глобальный механизм конфискации российских активов, говорится на сайте офиса украинского лидера. Такое заявление он сделал, когда обращался к лидерам стран Группы семи (G7). Помимо этого, Зеленский выразил надежду на то, что Государственный департамент США поддержит просьбу Украины признать Россию «государством — спонсором терроризма».

Президент предложил создать действенный глобальный механизм конфискации замороженных или арестованных российских активов, — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский настаивает на том, чтобы в радикальной мере ограничить нефтяные доходы РФ. Он считает, что давление посредством санкций на Москву должно все больше нарастать, в том числе и за счет того, что принудительным методом будут ограничиваться цены на экспорт российской нефти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран G7, что Киев будет вести переговоры с Москвой, когда он «вновь окажется в позиции сильного». Он добавил, что сейчас не время для переговоров.

Сегодня днем Зеленский призвал лидеров западных стран предоставить Киеву гарантии безопасности. Вместе с тем украинский лидер указал, что стране необходимы системы противовоздушной обороны, а также попросил помощи в вопросе восстановления страны и призвал к содействию в экспорте зерна.