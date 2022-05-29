Зеленский признался, что не последовал советам США РБК: Зеленский признался, что не стал следовать советам США до спецоперации России

Владимир Зеленский / Фото Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский признался в эфире телеканала NOS, что не стал следовать советам руководства США о том, чтобы «бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны» еще за год до начала российской спецоперации. Глава государства заявил, что подобные меры вызвали бы панику в стране. Он добавил, что это повлияло бы на финансовую ситуацию страны, пишет «РБК».

Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем, — рассказал Зеленский.

Он отметил, что в настоящее время дефицит бюджета составляет пять миллиардов долларов.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива ранее рассказал про спасение от сотрудников СБУ одного из участников украинского антифашистского движения «Патриоты за жизнь» и заявил, что из-за этого президента страны Владимира Зеленского ожидает «сюрприз». Он пояснил, что спасшийся активист сможет рассказать о том, как украинские спецслужбы якобы похитили и казнили участников движения.

Нардеп уточнил, что речь идёт и о тех, кто отдавал приказы на проведение этой операции. Он назвал Зеленского «дырявым клоуном», а также отметил, что все причастные к этим преступлениям понесут наказание.