Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность американского коллегу Джо Байдена посетить Киев. Об этом он написал в своём Twitter.

20 января Байден принял присягу как 46-й президент США. Предыдущий президент, Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации.

Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном (ему) Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться, — написал президент Украины.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. Iâll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. Iâm sure our relations will be enhanced pic.twitter.com/OZNMejEJ3l — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) January 20, 2021

Ранее сообщалось, что офис главы Украины Владимира Зеленского столкнулся с проблемой представительства в США. Накануне инаугурации президента Джо Байдена интересы Киева в американской столице взялось лоббировать специальное бюро, которому, как оказалось, никто не давал на это разрешения.

Согласно базе данных американского Минюста, компания West Capital действительно удалось в конце прошлого года зарегистрироваться в качестве официального представителя интересов офиса Зеленского в США. В начале этого года бюро обновило свои данные, указав, что оно представляет всё-таки кабинет министров Украины.

Регистрация West Capital в качестве лоббиста интересов официального Киева действительно может быть инициативой отдельных представителей украинской элиты, которые не входят в ближайшее окружение Зеленского и не знают о решении отказаться от неформального лоббирования, писал NEWS.ru.