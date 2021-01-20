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Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

21:22, 20 января 2021

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность американского коллегу Джо Байдена посетить Киев. Об этом он написал в своём Twitter.

20 января Байден принял присягу как 46-й президент США. Предыдущий президент, Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации.

Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном (ему) Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться, — написал президент Украины.

Ранее сообщалось, что офис главы Украины Владимира Зеленского столкнулся с проблемой представительства в США. Накануне инаугурации президента Джо Байдена интересы Киева в американской столице взялось лоббировать специальное бюро, которому, как оказалось, никто не давал на это разрешения.

Согласно базе данных американского Минюста, компания West Capital действительно удалось в конце прошлого года зарегистрироваться в качестве официального представителя интересов офиса Зеленского в США. В начале этого года бюро обновило свои данные, указав, что оно представляет всё-таки кабинет министров Украины.

Регистрация West Capital в качестве лоббиста интересов официального Киева действительно может быть инициативой отдельных представителей украинской элиты, которые не входят в ближайшее окружение Зеленского и не знают о решении отказаться от неформального лоббирования, писал NEWS.ru.

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