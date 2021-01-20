Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил вступившего в должность американского коллегу Джо Байдена посетить Киев. Об этом он написал в своём Twitter.
20 января Байден принял присягу как 46-й президент США. Предыдущий президент, Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации.
Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой, буду рад приветствовать Джо Байдена в хорошо известном (ему) Киеве. Уверен, наши отношения будут улучшаться, — написал президент Украины.
Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. Iâll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. Iâm sure our relations will be enhanced pic.twitter.com/OZNMejEJ3l
Ранее сообщалось, что офис главы Украины Владимира Зеленского столкнулся с проблемой представительства в США. Накануне инаугурации президента Джо Байдена интересы Киева в американской столице взялось лоббировать специальное бюро, которому, как оказалось, никто не давал на это разрешения.
Согласно базе данных американского Минюста, компания West Capital действительно удалось в конце прошлого года зарегистрироваться в качестве официального представителя интересов офиса Зеленского в США. В начале этого года бюро обновило свои данные, указав, что оно представляет всё-таки кабинет министров Украины.
Регистрация West Capital в качестве лоббиста интересов официального Киева действительно может быть инициативой отдельных представителей украинской элиты, которые не входят в ближайшее окружение Зеленского и не знают о решении отказаться от неформального лоббирования, писал NEWS.ru.