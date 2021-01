Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

20 января Байден принял присягу как 46-й президент США. Предыдущий президент, Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced pic.twitter.com/OZNMejEJ3l