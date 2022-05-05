Зеленский предложил Европе взять шефство над городами Украины

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе международной конференции доноров для Украины предложил странам-союзницам взять шефство над областями, городами и сферами экономики страны, пострадавшими во время спецоперации РФ, для их совместного восстановления, пишет РИА Новости. Он отметил, что Киев уже ведёт подготовку плана по возрождению Украины.

Такой проект шефства может создать новый и исторический пример взаимодействия и партнёрства между странами, — сказал Зеленский.

Он добавил, что от инвестиций союзников зависит, как скоро миллионы граждан Украины смогут вернуться домой. Он также напомнил, что страна по-прежнему движется в направлении ЕС.

Накануне Зеленский заявил, что в восстановлении страны должны участвовать и Россия, и страны Европы. При этом от Москвы Киев надеется получить репарации, отметил он в ходе выступления в видеоформате на встрече исполнительных директоров, которую организовала газета The Wall Street Journal.