https://static.news.ru/photo/0a71b2f0-c495-11e9-a12d-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.dе/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может снова стать членом «большой восьмёрки», если вернёт Крым.

Кроме того, по мнению украинского лидера, Москва должна поспособствовать ещё и прекращению конфликта в Донбассе. Помимо этого Зеленский предложил освободить украинцев, которые отбывают наказания в местах лишения свободы в России.

На своей странице в Facebook он написал, что такие действия станут «настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон намеревался обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в неофициальный клуб ведущих мировых держав G7 (ранее G8). Глава Белого дома, в свою очередь, поддержал это предложение.