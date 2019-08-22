Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может снова стать членом «большой восьмёрки», если вернёт Крым.
Кроме того, по мнению украинского лидера, Москва должна поспособствовать ещё и прекращению конфликта в Донбассе. Помимо этого Зеленский предложил освободить украинцев, которые отбывают наказания в местах лишения свободы в России.
На своей странице в Facebook он написал, что такие действия станут «настоящим серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон намеревался обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в неофициальный клуб ведущих мировых держав G7 (ранее G8). Глава Белого дома, в свою очередь, поддержал это предложение.