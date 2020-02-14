https://static.news.ru/photo/81e0613a-4fee-11ea-ba44-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский пожар руку зрителю, который вышел из зала в ходе его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинский лидер выступал не в главном зале, а в небольшом помещении, где собралось множество журналистов, а также делегация страны и участники конференции. Зрителям не поставили стулья, и поэтому им пришлось разместиться на неудобных ступенях короткой лестницы, которая вела к трибуне.

Примерно через 40 минут после начала выступления главы Украины один из гостей, сидевший на ступеньке, попытался тихо выйти из зала.

Неинтересно? — обратился к нему Зеленский.

Сидящие в зале люди засмеялись, а выходивший мужчина протянул руку президенту. Тот ответил на рукопожатие, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленскому не предоставили микрофон во время выступления на Мюнхенской конференции.