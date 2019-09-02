https://static.news.ru/photo/e29f5bf4-cd6a-11e9-a8d1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать и утвердить план обороны и комплекс мер для обеспечения безопасности страны. Такое распоряжение он дал главе Минобороны Андрею Загороднюку.

Приоритет — мощная и боеспособная армия. Министру обороны — предложить изменения в законодательство, необходимые для строительства мощного войска. Разработать и утвердить план обороны и комплекс мер относительно обеспечения безопасности страны от агрессии, — сказал Зеленский на встрече с членами кабинета министров, руководством Верховной Рады и правоохранительных органов.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявлял. что оборона Украины максимально укреплена, армия готова в любой момент дать отпор Вооружённым силам РФ. Глава государства также отмечал, что качество подготовки военных и органов управления выросло, особенно в пограничных с Россией регионах, а резервисты стоят в очередях в военкоматах и готовы немедленно быть направлены в ряды вооружённых сил, писал News.ru.