https://static.news.ru/photo/8593194c-31f5-11ea-bbd8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737 в Тегеране. После сообщений о случившемся глава государства прервал визит в Оман и срочно вылетел в Киев.

Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, отвечающих за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии, — написал он в Telegram-канале.

Глава Украины также добавил, что в стране пройдёт проверка лётной годности всего гражданского флота «независимо от выводов относительно причин катастрофы в Иране».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» сообщением Тегеран — Киев разбился в 6:00 по местному времени 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По разным данным, на борту находились 177–179 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Самолёт выпустили с завода в 2016 году, последнее техническое обслуживание судно прошло 6 января.

Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing 737 пока исключена. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя.

Авиакомпании Malaysia Airlines и Singapore Airlines объявили о прекращении полётов над территорией Ирана и Ирака. Кроме того, «Международные авиалинии Украины» приняли решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределённый срок.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская сторона создала комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. Также формируется группа для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения.