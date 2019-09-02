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Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря. Заявление об этом он сделал на совещании с руководством кабмина, Рады и силовых ведомств в Киеве.

Ответственными за внесение проектов документов в парламент глава государства назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову. А за принятие — спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова и главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.

Ранее Зеленский поручил разработать и утвердить план обороны и комплекс мер для обеспечения безопасности страны, включая создание «мощной армии». Такое распоряжение он дал главе Минобороны Андрею Загороднюку, писал News.ru.