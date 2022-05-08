Зеленский попросил у лидеров G7 помощи в восстановлении экономики

Владимир Зеленский / Фото Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе видеоконференции с лидерами «Большой семёрки», что Киев ожидает от организации помощи в восстановлении экономики. При этом он поблагодарил их за уже оказанную поддержку, сообщается в заявлении лидеров "Большой семерки", опубликованном на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что Зеленский говорил о намерении в будущем вместе с партнёрами быстро и эффективно восстановить экономику страны, а также получить от них гарантии экономической и энергетической безопасности Украины.

Вместе с международным сообществом мы, G7, выделили и обещали дополнительную поддержку с начала войны, превышающую 24 миллиарда долларов на 2022 год и далее, как финансовую, так и материальную, — подчёркивается в заявлении лидеров G7.

Они также пообещали Киеву скорую финансовую поддержку на текущие нужды.

Ранее стало известно, что лидеры G7 намерены продолжить и усилить кампанию против финансовых элит и членов их семей, которые поддерживают президента России Владимира Путина в его военных усилиях, говорится в заявлении стран «Большой семёрки». Они отметили, что уже ввели беспрецедентный пакет санкций, который затронул все секторы российской экономики.