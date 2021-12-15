Зеленский попросил Алиева помочь вернуть осуждённых в России украинцев

Ильхам Алиев встретился в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским

Читайте нас в Google Новости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву с просьбой помочь в вопросе возвращения украинцев, осуждённых в России. Встреча двух лидеров прошла в Брюсселе, сообщает «Интерфакс».

Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, незаконно удерживаемых в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса, — подчеркнул Зеленский.

Также Зеленский предложил президенту Азeрбайджана провести на Украине саммит Киев — Анкара — Бaку в феврале.

Зеленский также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале сотрудничества между cтранами, в частности на необходимости активизации работы для рeализации транзита грузов по маршруту Европа — Кaвказ — Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Ранее сообщалось, что Зеленский просил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «замолвить слово» за осуждённых в России украинцев перед российским лидером Владимиром Путиным. На встрече в рамках Генассамблеи ООН украинский лидер передал президенту Турции перечень заключённых в РФ граждан страны.