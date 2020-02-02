https://static.news.ru/photo/962d62aa-45ee-11ea-8ecf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Иран предложил семьям граждан Украины, погибших при крушении Boeing 737 под Тегераном, компенсации в размере $80 тысяч. Украинский президент Владимир Зеленский посчитал эту сумму недостаточной.

В эфире программы «Неделя» на канале ТСН Зеленский отметил , что человеческая жизнь не измеряется любыми деньгами. Тем не менее президент раскритиковал Иран за размер предложенной компенсации и пообещал «давить на большую сумму».

Они нам сразу предложили $80 тысяч каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: «А как мой ребёнок пойдёт в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец». Поэтому $80 тысяч — это очень мало, — подчеркнул Зеленский.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после вылета из Тегерана. Генштаб вооружённых сил Ирана заявил, что воздушное судно было сбито расчётом ПВО по ошибке. Погибли 176 человек, среди которых граждане Швеции, Великобритании, Афганистана, Германии, Ирана и Украины.

NEWS.ru писал, что чёрные ящики разбившего украинского самолёта останутся в Иране. Они будут дешифрованы и отданы на изучение Министерству дорог и городского развития страны.