Зеленский подтвердил встречу советников нормандского формата 28 августа

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встреча в «нормандском формате» на уровне советников глав государств пройдёт 28 августа.
Договорились на конец августа, 28 числа. Потом, я считаю, должна ещё быть встреча министров иностранных дел «четвёрки» и затем — встреча лидеров, — сказал украинский лидер в интервью телеканалу «Украина 24».
«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Он длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.
Ранее Зеленский высказался против переноса площадки переговоров по Донбассу из Минска в другое место, писал NEWS.ru.
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