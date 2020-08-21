Зеленский подтвердил встречу советников нормандского формата 28 августа

https://static.news.ru/photo/28286ab6-e45e-11ea-a99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встреча в «нормандском формате» на уровне советников глав государств пройдёт 28 августа.

Договорились на конец августа, 28 числа. Потом, я считаю, должна ещё быть встреча министров иностранных дел «четвёрки» и затем — встреча лидеров, — сказал украинский лидер в интервью телеканалу «Украина 24».

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Он длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее Зеленский высказался против переноса площадки переговоров по Донбассу из Минска в другое место, писал NEWS.ru.