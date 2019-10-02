https://static.news.ru/photo/bdc96eaa-e0ac-11e9-87d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский подшутил над своим пресс-секретарём Юлией Мендель, которую недавно обвинили в том, что она физически препятствовала работе журналиста.

Вы никого не толкали, Юль? — спросил он её перед началом пресс-конференции, посвящённой переговорам трёхсторонней контактной группы в Минске.

Как передаёт Gordon.ua, лидер пошутил сразу же, как Мендель предоставила ему микрофон, объявив тему брифинга.

Как писал News.ru, этот скандальный инцидент произошёл во время визита Зеленского в Нью-Йорк. На кадрах, появившихся в Интернете, Мендель грубо толкает подошедшего к главе государства журналиста. Пострадавшим оказался журналист программы «Схемы: коррупция в деталях» Сергей Андрушко. Он хотел выяснить у лидера Украины, что тот думает про поездку руководителя офиса президента Андрея Богдана в Россию вместе с премьер-министром Николаем Азаровым.