Зеленский ответил на петицию о запрете въезда россиян на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию активиста Сергея Стерненко о введении запрета для граждан России на посещение территории Украины. Он поручил изучить дополнительные ограничения на въезд для россиян и определить, соответствуют ли текущие правила интересам национальной безопасности страны, говорится на сайте офиса президента.

Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений, — отмечается в тексте.

Зеленский направил документ премьеру, секретарю СНБО и главе СБУ.

Соответствующую петицию зарегистрировал на сайте президента бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России, признана экстремистской и террористической) Сергей Стерненко. В начале ноября она набрала необходимые для её рассмотрения более 25 тысяч голосов.

Ранее украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк призвал Зеленского ввести полный запрет на гастроли российских артистов, а также добиться удаления их из Apple Music. В петиции к президенту он отметил, что для него «дико и бесчестно, что на восьмом году войны на Украине не запрещены гастроли российских артистов». Петиция набрала свыше 25 тысяч голосов.Теперь её должен рассмотреть глава государства.