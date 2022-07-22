Зеленский оценил имеющееся у Украины зерно в $10 млрд Зеленский: у Украины в наличии имеется зерно на сумму около $10 млрд

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Украина обладает объёмами готового к экспорту зерна на сумму порядка $10 млрд. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Он также отметил, что все пункты подписанного в Стамбуле соглашения полностью отвечают интересам страны. Слова украинского лидера приводит ТАСС.

Около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года, а его уже собирают, также можно будет реализовать.<...> У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на $10 млрд, — сообщил Зеленский.

Зеленский поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Эрдогана за их усилия в восстановлении украинского морского порта. При этом политик не исключил провокаций со стороны России.

Со стороны России могут быть какие-то провокации <...>. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров гарантировать соблюдение договоренностей, — добавил Зеленский.

Россия и Украина 22 июля подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле. Она предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Также в ходе переговоров было принято решение о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы.

Соглашение будет действительно в течение 120 дней, по истечении этого срока стороны могут продлить его.