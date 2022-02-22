Зеленский объявил военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский по итога экстренного заседания Совбеза Украины объявил экстренное положение в стране. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Украинский лидер сообщил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре и погранотрядам страны. Во многих городах были слышны взрывы.

Сегодня от вас требуется спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Я, СНБО, кабинет министров постоянно будем на связи с вами... Без паники. Мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим, — сказал Зеленский.

Решение о введении военного положения глава государства принял по итога экстренного заседания Совбеза.

Тем временем военнослужащие РФ высаживаются в украинских городах Одесса и Мариуполь. В Одессе часть города осталась без энергопитания. Удары наносятся по военным объектам в районе Днепра. Известно об ударах по базам авиации в Василькове.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял решение о военной спецоперации по защите Донбасса. Об этом он объявил в обращении к россиянам 24 февраля.