Зеленский объяснил свой отказ от переговоров с Россией Зеленский заявил, что Москва нарушит все свои обещания

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакие подписанные с Россией документы и заключенные соглашения не помогут остановить боевые действия. Глава государства выразил уверенность в том, что Москва в итоге якобы нарушит все свои обещания. Он указал на то, что Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры страны, пишет «Московский Комсомолец».

Что-то просто подписать или согласовать с ними — точно нарушат, мира не будет. Отдать России хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других означает новый конфликт, — сказал Зеленский.

По мнению украинского лидера, для мира необходим демонтаж российских боевых возможностей, освобождение всей украинской территории и привлечение к ответственности тех, кто начал этот конфликт.

Журналист Тед Снайдер в статье для издания The Responsible Statecraft ранее написал, что речь президента Украины Владимира Зеленского о Минских соглашениях, произнесенная на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, противоречит истории российско-украинских отношений. Автор материала пояснил, что заявление о том, что Россия якобы использовала Минские соглашения, чтобы нарастить свой военный потенциал не соответствует действительности. Снайдер подчеркнул, что этим занималась Украина.

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что Минские соглашения ему нужны были, чтобы получить как минимум четыре года на развитие ВСУ. Вован и Лексус позвонили Порошенко под видом экс-посла США в РФ Майкла Макфола.