Зеленский обсудил с конгрессменами США ситуацию в Донбассе

Важность привлечения Вашингтона к процессу мирного урегулирования в Донбассе обсудили в ходе видеовстречи президент Украины Владимир Зеленский и более 20 сенаторов и конгрессменов США. Также стороны говорили о поддержке евро-атлантических устремлений Киева. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

В пресс-службе сообщили , что участники встречи обсуждали ситуацию на востоке Украины и на её границах.

Было отмечено, что она остаётся сложной, отвод российских сил не наблюдается. Президент проинформировал американских законодателей о шагах, предпринимаемых с целью достижения мира в рамках существующих «нормандского формата», Трёхсторонней контактной группы и минского процесса. Была отмечена важность привлечения Соединённых Штатов к процессу мирного урегулирования, — говорится в сообщении.

Также участники мероприятия отметили важность поддержки США евро-атлантических устремлений Украины, тот факт, что безопасность Европы невозможна без завершения войны в Донбассе.

Никаких договорённостей по Украине без Украины. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО, — подчеркнули в пресс-службе президента.

Кроме того, в ходе встречи осуждалась тема санкций в отношении РФ и украинско-американское взаимодействие в сфере безопасности.

Ранее сенаторы призвали администрацию президента США Джо Байдена тесно сотрудничать с новым правительством ФРГ, чтобы не допустить ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».