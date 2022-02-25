Зеленский обратился за помощью к премьеру Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский попросил израильского премьер-министра Нафтали Беннета стать посредником на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Ответ политика из Израиля пока не известен, сообщает Financial Times.

Президент Зеленский обратился к премьер-министру Израиля с просьбой стать посредником в переговорах с РФ, — отмечает издание.

Издание предполагает, что выбор Зеленского в пользу Беннета объясняется тем, что Тель-Авив и Москва состоят в отношениях стратегического партнёрства, в частности в Сирии.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил: Киев не отказывался от переговоров с Москвой о прекращении огня. По его словам, в ночь на 26 февраля проходят консультации о месте и времени личной встречи представителей сторон.