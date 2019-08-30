https://static.news.ru/photo/6eed7e06-ccb7-11e9-b20c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о своём главном достижении на посту президента. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «1+1».

Изменения есть, но я точно остался человеком, и меня не сломали вещи, который появляются у человека, занимающего такой пост, — цитирует его РИА Новости .

Он отметил также, что сторонники Петра Порошенко пытались помешать его переговорам с российским президентом Владимиром Путиным, в частности, они были против того, чтобы украинские моряки вернулись на родину. Сам разговор с лидером РФ он назвал самым сложным за всё время пребывания у власти.

Ранее Зеленский пообещал обнародовать «громкую историю» о финансировании партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук. По его словам, у него есть большие вопросы относительно статуса партии, а также её источника поступления денежных средств, писал News.ru.