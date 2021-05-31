Зеленский назвал союз РФ и Белоруссии угрозой для Украины

https://static.news.ru/photo/107e0f7a-c24c-11eb-b86e-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Договор о Союзном государстве между Москвой и Минском является угрозой для Киева. В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что беспокоится по поводу перспектив углубления интеграции между Россией и Белоруссией.

У нас сегодня очень опасная ситуация в Белоруссии на нашей северной границе. Сегодня армия там под командованием белорусского режима. Но мы видим, как Россия и Беларусь упорно работают над договорённостями друг с другом. Может быть, они могли бы включить туда оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьёзное давление. Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими вооружёнными силами. С этой стороны мы тоже видим угрозы для себя — вплоть до реального Союзного государства, — подчеркнул украинский лидер.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский хочет провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом перед тем, как последний встретится в Женеве с главой России Владимиром Путиным. Об этом, ссылаясь на собственные источники в кабинете министров Украины, пишет «Зеркало недели». Встреча Путина и Байдена назначена на 16 июня.