Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой Зеленский: ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на Угледарском направлении в Донбассе является крайне непростой. Об этом он заявил на заседании ставки верховного главнокомандующего, которое прошло 19 февраля.

Угледарское направление — докладывал генерал Юрий Содоль. Ситуация очень непростая, — подчеркнул Зеленский

Владимир Зеленский также сообщил, что главнокомандующий Валерий Залужный доложил о ситуации в целом на фронте и о ходе мобилизации. Он также подчеркнул, что украинские войска не будут защищать Бахмут (российское название — Артемовск) любой ценой и до последнего солдата.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит сокрушительное поражение в спецоперации, повторив судьбу Адольфа Гитлера. Он добавил, что украинский лидер может «сколько угодно летать в облаках», но реальность совсем другая.

Ранее Москалькова призвала ООН и Красный Крест потребовать от киевского руководства не применять пытки в отношении пленных, так как это нарушает положения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека. Основанием для обращения в ООН стали кадры издевательств над российскими военнопленными, полученные уполномоченной от их родственников.