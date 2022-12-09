Зеленский назвал направления с самой тяжелой ситуацией для ВСУ в Донбассе Зеленский назвал ситуацию в Бахмуте и Соледаре очень тяжелой для ВСУ

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал направления в Донбассе, где для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается наиболее тяжелая ситуация. В частности, это Бахмут, Соледар, Марьинка и ряд других пунктов. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале главы украинского государства.

Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях в Донбассе — Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная, — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, на этих территориях «уже давно не осталось живого места», а город Бахмут практически разрушен.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что Вооруженные силы Украины отводят войска из Соледара в Славянск. По данным канала, речь идет о двух батальонах 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отход связан с перегруппировкой из-за катастрофических потерь. При этом речи о полном выводе войск ВСУ из Соледара пока не идет.

8 декабря Владимир Зеленский предположил, что в 2023 году конфликт на Украине будет завершен. Об этом он сказал в своем видеообращении для издания Politico, которое признало украинского лидера самым влиятельным человеком в Европе в текущем году.