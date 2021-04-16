Зеленский надеется на восстановление режима прекращения огня в Донбассе

https://static.news.ru/photo/911ccfd2-9ec9-11eb-aca6-96000091f725_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA_facebook.com

Восстановление режима прекращения огня в Донбассе может произойти после встречи советников глав «Нормандской четвёртки». Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский на фоне эскалации в Донбассе прибыл в Париж для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом канцлер Германии Ангела Меркель участвовала в переговорах в режиме видеоконференции. Лидер Украины заявил, что рассчитывает на возобновление перемирия в Донбассе после встречи политсоветников лидеров «Нормандской четвёрки» (Германия, Россия, Франция, Украина).

Режим прекращения огня, как я вам сказал, сначала действовал, потом, к сожалению... Сейчас ожидаем восстановление [перемирия] после заседания советников, — цитирует Зеленского РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский расстроился, что его коллега из Франции Эммануэль Макрон питает больше уважения к Владимиру Путину и дружит с ним больше, чем с самим Зеленским. Кроме того, он потребовал, чтобы ЕС принял Киев в свои ряды и пригласил в НАТО, потому что «пора уже переходить от слов к решениям».