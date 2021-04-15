Зеленский обиделся на Макрона за дружбу с Путиным, а не с ним

https://static.news.ru/photo/3d520992-9e44-11eb-bc0c-96000091f725_660.jpg Фото: Gao Jing/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Украинский лидер Владимир Зеленский расстроился, что его коллега из Франции Эммануэль Макрон питает больше уважения к российскому президенту Владимиру Путину и дружит с ним больше, чем с самим Зеленским.

В интервью изданию Le Figaro он заявил, что у Макрона «лучше отношения» с Путиным, чем с ним, причём в тот момент, «когда Украина особо нуждается в европейской поддержке».

Кроме того, он потребовал, чтобы ЕС принял Киев в свои ряды и пригласил в НАТО, потому что «пора уже переходить от слов к решениям».

Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО, — сказал Зеленский.

Он уверен: чтобы доказать слова Макрона о том, что Украина — «часть европейской семьи», необходимо «действовать соответствующим образом», писал NEWS.ru.

Зеленский и Макрон встретятся в Париже в пятницу, 16 апреля.

Ранее Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена помочь Киеву как можно скорее стать членом НАТО. Он отметил, что Байден является «хорошим другом» Украины, но он «должен сделать больше» для сдерживания Москвы и урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, Киеву, по словам Зеленского, требуется «больше денег и оружия».