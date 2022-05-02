Зеленский: на Украине «почти» нет призывов к радикализму

Фото Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он благодарен националистам и другим «добровольцам», какими бы они ни были, и добавил, что на Украине «почти нет» призывов к радикализму​​​. Украинский лидер отметил, что видит разницу между украинскими войсками и нацбатами. Он при этом указал на то, что якобы националистический полк «Азов» и батальон «Азов» это разные вещи, пишет РИА Новости.

Батальон «Азов», который состоит не из добровольцев, а входит в состав национальной гвардии нашего государства. Сегодня это часть вооружённых сил, и все они являются официальной армией нашего государства, - рассказал Зеленский.

Он добавил, что он его команда внимательно следят за происходящим на Украине.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что в Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды против мирного населения. Он отметил, что пыткам подвергаются люди, которые имеют пророссийские взгляды. Представитель военного ведомства добавил, что боевики проверяют жителей на лояльность к России. Информация была опубликована на официальном Telgram-канале Минобороны.