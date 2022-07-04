Зеленский: Киеву нужны гарантии безопасности от ООН для экспорта зерна

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон заявил, что Украина ведёт переговоры с Турцией и ООН о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна. Он пояснил, что в настоящее время безопасность, которую гарантирует Россия, не устраивает Киев, так как власти не доверяют Москве. По его словам, речь идёт о безопасности кораблей различных стран, которые будут осуществлять погрузку пищевой продукции, пишет ТАСС.

Мы сейчас ведём переговоры с турецкой стороной и ООН, которые ответственны именно за безопасность выхода из наших портов зерна. Нужна безопасность кораблям тех или иных стран, которые будут приходить к нам для погрузки той или иной пищевой продукции, — рассказал Зеленский.

Запад неоднократно обвинял Россию в блокировке экспорта украинского зерна. Москва в свою очередь опровергала данные обвинения и отмечала, что безопасность судов не может быть гарантирована из-за действий ВСУ по установке мин в акватории Чёрного моря.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Турция ожидает ответа России на предложение о встрече в Стамбуле по зерновому вопросу. Он отметил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить эту тему с российским и украинским коллегами. По словам дипломата, открытие так называемого зернового коридора для поставок культур по морю в значительной степени зависит от Москвы.