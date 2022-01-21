Зеленский: Канада выделит в помощь Украине $120 млн

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада намерена оказать стране финансовую помощь. Глава государства сообщил, что канадские власти приняли решение выделить в помощь $120 млн. Об этом Зеленский написал в своём Twitter-аккаунте.

Приветствую решение Канады выделить $120 млн на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада ещё раз демонстрирует приверженность духу особого партнёрства между нашими странами, — написал он.

Кроме того, в своей публикации президент Украины отметил канадского премьер-министра Джастина Трюдо. В комментариях, правда, далеко не все разделили радость Зеленского. Некоторые пользователи заметили, что поддержка со стороны Запада может обернуться неприятными последствиями.

Не восхваляйте европейскую безопасность на кровопролитии людей... Создание буферной зоны между Евросоюзом и Россией — гордиться нечем, — написал один из комментаторов.

Ранее появилась информация, что Великобритания отправила на Украину около 30 военных недавно созданной Армейской бригады специальных операций. Отмечается, что военнослужащие относятся к полку рейнджеров и будут обучать украинских военных использованию новых систем ПТУР. Таким образом Украина намерена укрепить свои рубежи в случае «вторжения» с российской стороны.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарём США Энтони Бликеном напомнил, что Россия никогда устами своих официальных представителей не угрожала Украине. Министр в очередной раз подчеркнул, что РФ не собирается нападать на соседнее государство.