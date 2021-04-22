Заявление Путина о ЛНР и ДНР прокомментировали на Украине

https://static.news.ru/photo/86308856-a3b1-11eb-8e5f-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина ни при каких условиях не станет вести переговоры с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Так он отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что Киев для решения проблем Донбасса в первую очередь должен общаться с представителями данных народных республик.

Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «фантастика на втором этаже», — отметил Арестович.

Он добавил, что российский президент «фактически дезавуировал Минские соглашения». По мнению Арестовича, Путин совершил оговорку, сказав «с республиками ЛНР/ДНР», хотя Россия до этого никогда их не признавала.

Киевский советник считает, что оговорка «подвешивает Минские соглашения» и, если придраться, то её можно считать словесным выходом из данного документа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Москву обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным эскалацию на востоке Украины и вопросы совместной безопасности. Лукашенко назвал «несусветной глупостью» желание киевских властей перенести из Минска переговорную площадку по Донбассу, при этом он подчеркнул, что не станет препятствовать инициативе Киева.