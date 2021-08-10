Заседание суда по делу Кочаряна снова перенесли

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Заседание суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна снова перенесли на неделю. Об этом сообщает Armenia Today.

В ходе заседания 10 августа бывший вице-премьер, а ныне депутат Геворкян вновь отсутствовал по причине участия в работе парламента. В связи с этим его адвокат ходатайствовал об очередном переносе заседания.

Судья Анна Данибекян назвала отсутствие подсудимого неуважением, а прокурор Петрос Петросян даже ходатайствовал о применении средств принуждения к приводу Геворкяна на заседание.

Экс-президент Роберт Кочарян подчеркнул, что заседания парламента предусмотрены конституцией. Он выразил опасение, что подобная судебная практика может стать механизмом влияния на серьёзные политические процессы.

Несмотря на это, судья Данибекян заявила о необходимости применения мер для обеспечения присутствия Геворкяна в суде. Она решила подвергнуть депутата приводу во время следующего заседания.

Само заседание перенесено на 17 августа.

Как сообщалось ранее, судебное заседание должно было состояться 3 августа. Однако по причине отсутствия экс-вице-премьера Армена Геворкяна было перенесено на 10 августа.

Напомним, Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а Геворкян — в отмывании денег.