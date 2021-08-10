Заседание суда по делу Кочаряна снова перенесли

Заседание суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна снова перенесли на неделю. Об этом сообщает Armenia Today.
В ходе заседания 10 августа бывший вице-премьер, а ныне депутат Геворкян вновь
Судья Анна Данибекян назвала отсутствие подсудимого неуважением, а прокурор Петрос Петросян даже ходатайствовал о применении средств принуждения к приводу Геворкяна на заседание.
Экс-президент Роберт Кочарян подчеркнул, что заседания парламента предусмотрены конституцией. Он выразил опасение, что подобная судебная практика может стать механизмом влияния на серьёзные политические процессы.
Несмотря на это, судья Данибекян заявила о необходимости применения мер для обеспечения присутствия Геворкяна в суде. Она решила подвергнуть депутата приводу во время следующего заседания.
Само заседание перенесено на 17 августа.
Как сообщалось ранее, судебное заседание должно было состояться 3 августа. Однако по причине отсутствия экс-вице-премьера Армена Геворкяна было перенесено на 10 августа.
Напомним, Кочарян обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах, а Геворкян — в отмывании денег.