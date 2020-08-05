Запасов зерна в Ливане осталось менее чем на месяц

https://static.news.ru/photo/7f3ef93e-d705-11ea-9898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Bauerschmidt, Global Look Press

Запасов зерна в Ливане, в столице которого 4 августа прогремел мощный взрыв, хватит менее чем на месяц. Власти страны ищут альтернативные хранилища продовольствия.

Главное зернохранилище в порту Бейрута было разрушено взрывом вместе с пшеницей внутри. Зерна в Ливане осталось чуть менее чем на месяц, — цитирует Reuters министра экономики и торговли страны Рауля Нехме.

По словам министра, Ливану нужны резервы как минимум на три месяца для обеспечения продовольственной безопасности страны с населением более 6 млн человек, власти уже ищут другие складские помещения. Ситуация осложняется тем, что взрыв уничтожил инфраструктуру порта Бейрута, который являлся главными воротами для импорта.

Хранилище в Бейруте было рассчитано на 120 тыс. тонн зерна, в момент взрыва там находилось 15 тыс. тонн пшеницы. По словам главы союза импортёров пшеницы Ахмеда Хаттита, в настоящее время выгрузки ждут четыре корабля, на борту которых находится 28 тыс. тонн пшеницы. Кроме того, власти Ливана переправили в порт Триполи четыре судна, перевозящих 25 тыс. тонн муки.

Как писал NEWS.ru, при взрыве в порту ливанской столицы, по последним данным, погибли уже более 100 человек. Об этом сообщило Ливанское общество Красного Креста. Число пострадавших превысило четыре тысячи человек. Спасатели продолжают поиски людей под завалами обрушившихся зданий, и число жертв может увеличиться.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв.