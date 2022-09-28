«Запад палец о палец не ударил»: Небензя назвал причины СВО на Украине Небензя обвинил Запад в начале спецоперации на Украине

Фото: Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что проведение Россией специальной военной операции не потребовалось бы, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека. Он добавил, что с 2014 года западные страны ничего не сделали для выполнения Киевом минских соглашений. По словам дипломата, тем самым были нарушены гарантии безопасности граждан республик Донбасса.

Они палец о палец не ударили, чтобы заставить киевские власти соблюдать минские соглашения, гарантировавшие безопасность граждан этих республик и их достойное будущее в составе Украины, — рассказал Небензя.

Он добавил, что Запад своим бездействием и лицемерием выразил свою поддержку курсу Киева по несоблюдению прав человека.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что после проведения референдумов в Донбассе ожидает, что Евросоюз усилит санкционный режим против Москвы, а также увеличит поставки вооружений Киеву. Глава государства добавил, что Брюссель должен дать Кремлю четкий сигнал в случае признания Россией результаты референдумов. Франция, по его словам, также должна поддержать Украину в вопросе вступления страны в Европейский союз, сообщила пресс-служба администрации президента.