Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что проведение Россией специальной военной операции не потребовалось бы, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека. Он добавил, что с 2014 года западные страны ничего не сделали для выполнения Киевом минских соглашений. По словам дипломата, тем самым были нарушены гарантии безопасности граждан республик Донбасса.
Они палец о палец не ударили, чтобы заставить киевские власти соблюдать минские соглашения, гарантировавшие безопасность граждан этих республик и их достойное будущее в составе Украины, — рассказал Небензя.
Он добавил, что Запад своим бездействием и лицемерием выразил свою поддержку курсу Киева по несоблюдению прав человека.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что после проведения референдумов в Донбассе ожидает, что Евросоюз усилит санкционный режим против Москвы, а также увеличит поставки вооружений Киеву. Глава государства добавил, что Брюссель должен дать Кремлю четкий сигнал в случае признания Россией результаты референдумов. Франция, по его словам, также должна поддержать Украину в вопросе вступления страны в Европейский союз, сообщила пресс-служба администрации президента.