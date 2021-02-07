Соцсети: Запад использует Каспарова и Чичваркина, чтобы разрушить Россию

https://static.news.ru/photo/9f5a6446-6991-11eb-bb4f-96000091f725_660.jpg Фото: news.myseldon.com

Запад намерен разрушить Россию любыми путями и намерен использовать для этого таких персонажей, как Навальный, Каспаров или Чичваркин. Об этом пишет автор Telegram-канала «Андрей Вышинский», распространяющего новости силовых структур.

По мнению автора, одним из способов разрушения является попытка обесценивания роли СССР в исходе Второй мировой войны.

Каспаров назвал Великую Победу «проклятьем» России, а беглый и проворовавшийся коммерсант Чичваркин говорил, что «Бессмертный полк заканчивается бессмертным бараком», — пишет Telegram-канал.

По мнению автора, Западу не выгодна правда о Второй мировой войне, не выгодно благодарить Россию. Более того, отдельные силы, особенно в Германии, и вовсе хотели бы отомстить за поражение, утверждается в тексте.

Ранее Гарри Каспаров на своей странице в Facebook заявил , что России в будущем придётся «переосмыслить историю Второй мировой войны». По мнению экс-чемпиона мира по шахматам, ныне проживающего в США, «без десоветизации у РФ просто нет будущего».

В свою очередь, один из основателей и руководителей оппозиционной партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал основателя ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексея Навального и его сторонников, обвинив оппозиционера в популизме и равнодушии к судьбе сограждан. Об этом писал NEWS.ru.