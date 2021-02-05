Явлинский обвинил Навального в популизме

https://static.news.ru/photo/8ce9f080-6926-11eb-b6d2-96000091f725_660.jpg Григорий Явлинский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Один из основателей и руководителей оппозиционной партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал основателя ФБК (признан в РФ иноагентом) Алексея Навального и его сторонников, обвинив оппозиционера в популизме и равнодушии к судьбе сограждан.

Политическое направление Навального — это популизм и национализм. Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решёткой... Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях, — говорится в статье Явлинского, опубликованной на сайте «Эхо Москвы».

Также он подчеркнул, что выходящие на демонстрации люди озабочены только судьбой самого Навального, а не такими проблемами России, как ситуация на Украине или в Сирии.

Явлинский добавил, что ждать другого приговора для Навального в России не приходилось, исход суда, по его мнению, был очевиден.

Руководитель «Яблока» заявил, что на сентябрьских выборах партия надеется получить весомое количество голосов, чтобы получить «основание для диалога с властью» и «начать реальные перемены в стране».

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока. После этого в центре Москвы и в Санкт-Петербурге начались столкновения силовиков и протестующих, вышедших на несогласованные акции в поддержку Навального. Аналогичные несанкционированные митинги в поддержку Навального проходили в российских городах 23 и 31 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская, баллотировавшая на пост президент Белоруссии, призвала супругу Алексея Навального «занять его место» в борьбе с коррупцией в российской власти.