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Тихановская призвала Навальную встать на место мужа

18:56, 06 февраля 2021 839
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к жене оппозиционного политика Алексея Навального Юлии. Женщина призвала супругу осуждённого оппозиционера «занять его место».

Когда власти сажают наших мужей в тюрьму за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, жёнам, остаётся только встать на их место и поддерживать их, — цитирует Тихановскую Telegram-канал Nexta.

Она выразила поддержку Навальной и призвала её «держаться, бороться и верить».

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному. Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока по делу компании «Ив Роше». После этого в центре Москвы и в Петербурге начались столкновения силовиков и протестующих, вышедших на несогласованные акции в поддержку Навального. Пострадали журналисты.

Что касается Тихановской, то её мужа задержали 29 мая 2020 года. Это произошло после того, как мужчина выдвинул себя на пост президента Белоруссии. В настоящее время он ожидает суда.

Ранее NEWS.ru писал, что 44-летняя супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия расплакалась, услышав решение суда по делу супруга. Сам блогер выслушал вердикт спокойно. На вопрос, всё ли понятно участникам процесса, он промолчал.

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