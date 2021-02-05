Тихановская призвала Навальную встать на место мужа

https://static.news.ru/photo/abe6aabe-6895-11eb-b54d-96000091f725_660.jpg Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к жене оппозиционного политика Алексея Навального Юлии. Женщина призвала супругу осуждённого оппозиционера «занять его место».

Когда власти сажают наших мужей в тюрьму за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, жёнам, остаётся только встать на их место и поддерживать их, — цитирует Тихановскую Telegram-канал Nexta.

Она выразила поддержку Навальной и призвала её «держаться, бороться и верить».

2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному. Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима за нарушения правил условного срока по делу компании «Ив Роше». После этого в центре Москвы и в Петербурге начались столкновения силовиков и протестующих, вышедших на несогласованные акции в поддержку Навального. Пострадали журналисты.

Что касается Тихановской, то её мужа задержали 29 мая 2020 года. Это произошло после того, как мужчина выдвинул себя на пост президента Белоруссии. В настоящее время он ожидает суда.

Ранее NEWS.ru писал, что 44-летняя супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия расплакалась, услышав решение суда по делу супруга. Сам блогер выслушал вердикт спокойно. На вопрос, всё ли понятно участникам процесса, он промолчал.