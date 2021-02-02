Юлия Навальная заплакала, услышав решение суда по делу мужа

https://static.news.ru/photo/da24b5dc-6580-11eb-8d5a-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

44-летняя супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия расплакалась, услышав решение суда по делу супруга. Сам блогер выслушал вердикт спокойно. На вопрос, всё ли понятно участникам процесса, он промолчал.

Пока, не грусти, всё будет хорошо! — заявил Навальный, обращаясь к супруге.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде приговорил блогера Алексея Навального к 3,5 года тюремного заключения за нарушение условий испытательного срока как условного осуждённого по делу «Ив Роше». Он отправится в колонию общего режима. До вступления приговора в силу суд решил оставить оппозиционера под стражей. Навальный проведёт в колонии два года и семь месяцев. Это связано с тем, что часть времени он находился под домашним арестом.

Во время заседания суда оппозиционер не признал вину в нарушении условий испытательного срока. Он утверждал, что отмечался в инспекции два раза в месяц, как и положено. Навальный подчеркнул, что ему трижды меняли дни, когда он должен быть отмечаться. Также он заявил, что не скрывался от ФСИН. Судья посчитала эту позицию несостоятельной.

Как писал NEWS.ru, в суде Навальный назвал прокурора «олицетворением беззакония». Он подчеркнул, что представитель прокуратуры не имеет права произносить слово «закон».