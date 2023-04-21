Замглавы Минобороны Украины признала продвижение сил России в Артемовске Замглавы Минобороны Украины Маляр признала продвижение российских сил в Артемовске

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» осматривает разрушенный район Артёмовска

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в своем Telegram-канале, что российские силы продолжают атаковать и продвигаться вперед в Артемовске (украинское название — Бахмут). По ее словам, ВСУ проводят оборонительные и атакующие мероприятия, однако обстановка в городе остается напряженной.

Самым горячим местом остается Бахмут. <...> Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается. <...> Ситуация напряженная, но контролируемая, — написала Маляр.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске. Он объяснил, что это стало возможным благодаря взятию под контроль части дороги, по которой идет снабжение ВСУ.

При этом источник, который находится в городе, рассказал РИА Новости, что ни о каком окружении украинских войск в Артемовске пока речи не идет. По его словам, сейчас основные бои ведутся в лесу возле трассы, ведущей к населенному пункту Хромово.