Замглавы МИД Рябков: Россия не пойдет на односторонние уступки

В Министерстве иностранных дел России заявили, что не собираются идти на односторонние уступки в рамках предстоящих встреч с представителями США и НАТО. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости сообщил, что Москва разочарована позицией Запада и не считает её конструктивной в будущей дискуссии по гарантиям безопасности.

Всё это в правовой форме. К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причём на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договорённости, а даже продуктивной дискуссии, — подчеркнул замминистра.

Рябков добавил, что Россия не буде действовать против своих интересов — «это полностью исключено».

Ранее в США назвали Россию главной угрозой европейской безопасности последних 10 лет, а американские журналисты высказывали мысль, что для США гораздо важнее сдержать Россию, чем решить проблемы на Украине. Россия, по мнению журналистов, стремится запугать Запад и навязать своё влияние в Восточной Европе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО никогда не давали России обещаний не расширяться на восток. При этом он отверг обвинения в том, что НАТО угрожает России.

Переговоры с США по вопросам безопасности намечены на 10 января.12 января должно состояться заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. На 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.